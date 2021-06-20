Московские врачи вылечили ещё 2945 больных COVID-19

В столице действуют ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 945 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 116 739.

В Москве до 29 июля продлены ограничения по работе ночных клубов, детских площадок в парках и игровых комнат, а также фудкортов. Кроме того, в столице запретили массовые мероприятия с числом участников более тысячи.

По данным на 20 июня, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 316 826 пациентам, умерли с начала пандемии 129 36 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 286 570, в мире более 178 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 3,8 миллиона человек.

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