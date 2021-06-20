В России выявлено более 17 тысяч новых случаев коронавируса

Растёт число заболевших в Москве

За сутки в России зафиксировано 17 611 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 316 826 человек с COVID-19, умер 129 361 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 8 305 больных, всего в столице 1 286 570 инфицированных, скончались 21 433 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован накануне, 19 июня – 9 120 человек.

В одном из НИИ Минобороны начали разработку лекарства от коронавируса в виде жвачки. После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения. Ранее в Центре имени Гамалеи начались испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа.

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