ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пётр Толстой: "Единую Россию" ждёт большая и кропотливая работа

19:22
  • суббота
  • 19 июня 2021

В Москве прошёл съезд партии

У "Единой России" впереди много работы, которая потребует максимальной самоотдачи. Об этом заявил секретарь московского отделения партии Пётр Толстой.
Избирательный список "Единой России" в Москве возглавит Сергей Собянин

"Членство в партии "Единая Россия" должно восприниматься не только как возможность построить политическую карьеру, но и как большая ответственность перед обществом", - сказал Толстой. Он прокомментировал озвученный на партийном съезде избирательный список "Единой России" на выборах в Госдуму, сказав, что его возглавят лучшие из лучших, заслужившие доверие людей.

Выступая на съезде президент Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от Единой России главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелёву.

Позже стало известно, что московский список возглавит мэр Сергей Собянин, а в Подмосковье первым номером регионального списка станет губернатор региона Андрей Воробьёв.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Съезд партии "Единая Россия"
Съезд партии "Единая Россия"
Пётр Толстой
Пётр Толстой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.