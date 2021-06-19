Пётр Толстой: "Единую Россию" ждёт большая и кропотливая работа

В Москве прошёл съезд партии

У "Единой России" впереди много работы, которая потребует максимальной самоотдачи. Об этом заявил секретарь московского отделения партии Пётр Толстой.

"Членство в партии "Единая Россия" должно восприниматься не только как возможность построить политическую карьеру, но и как большая ответственность перед обществом", - сказал Толстой. Он прокомментировал озвученный на партийном съезде избирательный список "Единой России" на выборах в Госдуму, сказав, что его возглавят лучшие из лучших, заслужившие доверие людей.

Выступая на съезде президент Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка кандидатов на выборах в Госдуму от Единой России главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелёву.

Позже стало известно, что московский список возглавит мэр Сергей Собянин, а в Подмосковье первым номером регионального списка станет губернатор региона Андрей Воробьёв.

Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней – с 17 по 19 сентября 2021 года.

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