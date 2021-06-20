Собянин заявил, что сделавшие прививку давно могут быть подвержены новому штамму

В Москве сохраняется сложная обстановка

В Москве фиксируют повторные случаи заболевания коронавирусом. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал мэр Сергей Собянин. Всему виной – индийский штамм, который отличается от прошлогоднего.

"Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку", - сказал Собянин.

По его данным, полностью вакцинировались уже полтора миллиона москвичей. Мэр ещё раз напомнил о важности вакцинации.

Собянин также сообщил, что среди болеющих коронавирусом много людей младше 40 лет. Такого не было никогда, отметил глава города.

На этой неделе в Москве отмечается рост числа заболевших. Город создаёт новые площадки для лечения больных: открываются госпитали и обсерваторы.

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