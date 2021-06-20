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Путин поздравил медработников с профессиональным праздником

11:00
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Многие врачи встречают его на дежурстве

20 июня - День медицинского работника. Поздравления с профессиональным праздником в адрес всех тех, кто трудился и трудится в сфере здравоохранения, направил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".
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Как подчеркнул президент, лечить людей - великая и благородная миссия, которая требует милосердия, отзывчивости, а также мужества, готовности рисковать собой, чтобы спасти других.

Многие медики встречают праздник на дежурстве: работают в красных зонах, выезжают на экстренные вызовы в экипажах скорой помощи. Владимир Путин отметил: сейчас слаженно и чётко работают все звенья здравоохранения, профессионально и надёжно действует каждый медик. Президент ещё раз отметил важность вакцинации.

"Сейчас наша общая задача – сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь, необходимо наращивать темпы вакцинации. Все возможности для этого у нас есть. Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса, а разработка новых вакцин, лекарственных препаратов продолжается", - сказал глава государства.

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