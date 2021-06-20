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В России усилен контроль за соблюдением санитарных правил

13:01
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

По всей стране проходят рейды

В России усиливают контроль за соблюдением ограничительных мер. Рейды проходят в общественном транспорте, магазинах и ресторанах.
В магазинах у "Площади Ильича" прошел масочный рейд

Трёхгорная мануфактура - одно из самых оживленных мест в столице в ночное время. В эти выходные здесь нет так шумно. На улицах озадаченные посетители, которым в 23 часа пришлось покинуть место отдыха. Это требование проверяют административно-техническая инспекция и полиция во время совместных рейдов. И даже если двери клубов закрыты, просят открыть - смотрят, как организована работа внутри.

​Пока одни отдыхают, другие - лечатся в ковидных госпиталях. Здесь не до веселья. Агрессивный индийский штамм коронавируса иногда в прямом смысле сводит с ума пациентов. Врачи уже давно установили - инфекция сильно влияет на центральную нервную систему человека после болезни. Сейчас все чаще первые осложнения появляются уже в больнице. Говорят, депрессии, это самое безобидное, что может случиться, сообщает "ТВ Центр". 

В красной зоне - всё чаще молодые люди без хронических заболеваний. После ковида у многих они появляются. Самое опасное - тромбоэмболия, которая приводит к инфарктам и инсультам. И даже тем, кто с прививкой или переболел, нужно быть внимательным и следить за уровнем антител. Особенно это актуально для тех, кто вакцинировался ещё осенью или зимой.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что она уже прошла ревакцинацию и в ближайшее время эта возможность появится и у всех москвичей. Врачи просят не откладывать прививку на потом. Каждый день без антител от коронавируса - большой риск для жизни.

​​Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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