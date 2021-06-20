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Растёт число пострадавших во время ливней в Крыму

12:15
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Спасатели помогают людям

В крымском Кореизе эвакуируют жителей. В посёлке сложилась критическая ситуация. После мощных ливней с гор обрушились потоки воды, глина и камни. На улицах - бурлящие реки. Потоплены дома, в некоторых местах провалился грунт.
Главный курорт Крыма остался без пляжа после мощного ливня

В Ялте число пострадавших от удара стихии увеличилось до 24, есть погибший. До сих пор неизвестна судьба двух человек, ведутся поиски. Размыты дороги, пляжи. Жителям помогают военные и Росгвардия.

Спасатели проводят мониторинг обстановки при помощи беспилотников. МЧС задействует дополнительные силы, 20 июня прибудет группировка из Ростовской области, сообщает "ТВ Центр".

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