День отмены рабства в США закончился массовыми беспорядками

На параде в Калифорнии открыли стрельбу

Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в американском штате Калифорния. Злоумышленник открыл огонь на параде в честь Дня отмены рабства. На аналогичном шествии в Нью-Джерси вспыхнули беспорядки. Праздник впервые официально отмечался по всей стране. На этой неделе Джо Байден присвоил ему статус федерального. В нескольких городах появились памятники Джорджу Флойду, сообщает "ТВ Центр".

Песни и пляски на улицах городов, а, главное, дополнительный оплачиваемый выходной обойдутся американским работодателям в 600 миллионов долларов. И это был козырь конгрессменов-республиканцев для голосования против учреждения нового федерального торжества. Ведь, жизни темнокожих это не улучшит, и устоявшегося веками неравенства не искоренит. Но сейчас времена другие - торжествует толерантность - оголтелая и максимально демонстративная.

В Нью-Йорке открыли памятник Джорджу Флойду. Приглашённой звездой стал брат убитого полицейскими афроамериканца Теренс Флойд. Он теперь очень медийная личность. "Мы - Флойд, мы - Флойд", - радостно кричат пришедшие на церемонию открытия. То, что он был рецидивистом, осуждённом на пять лет тюрьмы, похоже, никого из присутствующих не смущает. Ведь с высоких трибун рассказывают о том, каким замечательным, добрейшей души человеком был погибший.

Особенно силен, видимо, Джордж Флойд был, когда при ограблении направлял пистолет на живот беременной женщины. Кстати, его брат, уловив политический мейнстрим на толерантность быстренько создал организацию "Мы- Флойд". Фонд помощи семье погибшего молниеносно собрал 13 миллионов долларов пожертвований. Тогда родственники говорили, что собранные деньги пойдут, в том числе, на похороны. Они были пышными и очень дорогостоящими. Один только гроб из чистой бронзы, покрытый золотом, потянул на 40 тысяч долларов. Похороны, кстати, оплатил известный американский боксёр. Куда пошли остальные собранные деньги -можно только догадываться.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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