ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

День отмены рабства в США закончился массовыми беспорядками

12:30
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

На параде в Калифорнии открыли стрельбу

Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в американском штате Калифорния. Злоумышленник открыл огонь на параде в честь Дня отмены рабства. На аналогичном шествии в Нью-Джерси вспыхнули беспорядки. Праздник впервые официально отмечался по всей стране. На этой неделе Джо Байден присвоил ему статус федерального. В нескольких городах появились памятники Джорджу Флойду, сообщает "ТВ Центр".
На акции памяти Джорджа Флойда в США началась стрельба

Песни и пляски на улицах городов, а, главное, дополнительный оплачиваемый выходной обойдутся американским работодателям в 600 миллионов долларов. И это был козырь конгрессменов-республиканцев для голосования против учреждения нового федерального торжества. Ведь, жизни темнокожих это не улучшит, и устоявшегося веками неравенства не искоренит. Но сейчас времена другие - торжествует толерантность - оголтелая и максимально демонстративная.

В Нью-Йорке открыли памятник Джорджу Флойду. Приглашённой звездой стал брат убитого полицейскими афроамериканца Теренс Флойд. Он теперь очень медийная личность. "Мы - Флойд, мы - Флойд", - радостно кричат пришедшие на церемонию открытия.  То, что он был рецидивистом, осуждённом на пять лет тюрьмы, похоже, никого из присутствующих не смущает. Ведь с высоких трибун рассказывают о том, каким замечательным, добрейшей души человеком был погибший.

Особенно силен, видимо, Джордж Флойд был, когда при ограблении направлял пистолет на живот беременной женщины. Кстати, его брат, уловив политический мейнстрим на толерантность быстренько создал организацию "Мы- Флойд". Фонд помощи семье погибшего молниеносно собрал 13 миллионов долларов пожертвований. Тогда родственники говорили, что собранные деньги пойдут, в том числе, на похороны. Они были пышными и очень дорогостоящими. Один только гроб из чистой бронзы, покрытый золотом, потянул на 40 тысяч долларов. Похороны, кстати, оплатил известный американский боксёр. Куда пошли остальные собранные деньги -можно только догадываться.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Участники движения Black Lives Matter
Участники движения Black Lives Matter
Молодой демонстрант держит американский флаг
Молодой демонстрант держит американский флаг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.