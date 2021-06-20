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Российский посол Антонов возвращается в США

12:24
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Он был вызван в Москву в марте 2021 года

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов возвращается в США. Как сообщило агентство ТАСС, утром дипломат вылетел из аэропорта Шереметьево. Перед отправлением, Антонов заявил журналистам, что настроен оптимистично, рассчитывает на выстраивание равноправных, прагматичных отношений с американскими коллегами.
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Работа, как подчеркнул дипломат, предстоит большая и Россия рассчитывает на подвижки. У Антонова уже запланированы встречи. Они начнутся в понедельник, 21 июня, сообщает "ТВ Центр".

В марте этого года российский посол был вызван на родину для консультаций, после обострения отношений с США. В апреле Москву покинул американский дипломат Джон Салливан. Ситуация изменилась после переговоров Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. По итогам встречи лидеры договорились о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон.

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