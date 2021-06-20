Российские военные отрабатывают в Тихом океане методы борьбы с беспилотниками

Задействованы флот и авиация

В центральной части Тихого океана проходят масштабные учения. В них задействованы 20 российских боевых кораблей, подводные лодки, десятки судов обеспечения и морская авиация.

Самолёты и вертолёты совместно с экипажами кораблей Тихоокеанского флота отражают воздушные атаки условного противника. Как сообщили в Минобороны России, особое внимание уделяется противодействию беспилотникам.

Также наши военные отрабатывают навыки поиска и ликвидации подлодок. Для этого применяют самые современные гидроакустические системы, а также палубные вертолёты и противолодочные самолёты Ту-142, сообщает "ТВ Центр".

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