В Москву пришла африканская жара

Осадков не ожидается

Аномально жаркая погода продержится в Москве до 24 июня. Предупреждение распространила пресс-служба столичного главка МЧС. Осадков в эти дни не будет, а температура воздуха поднимется до 32-35 градусов.

В ведомстве рекомендовали быть внимательными и осторожными, избегать перегрева на солнце, надевать светлую одежду и обязательно головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

В связи с жаркой погодой коммунальные службы каждые три часа поливают водой московские улицы. Автолюбителей просят не препятствовать прохождению колонн со спецтехникой.

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