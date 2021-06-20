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В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

10:42
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Она пройдёт в обычном формате

Прямая линия с президентом России в этом году пройдёт 30 июня, трансляция начнётся на шести центральных телеканалах в полдень. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
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Владимир Путин традиционно ответит на вопросы россиян. Их можно задать через приложение "Москва - Путину", сайт программы moskva-putinu.ru, отправив СМС на номер 0–40–40, голосом по телефону 8–800–200–40–40, а также в группах программы в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Приём вопросов начался сегодня, 20 июня и продолжится до окончания эфира прямой линии.

Впервые прямая линия с Путиным прошла в 2001 году. В 2020 году общение президента с гражданами в этом формате было отменена из-за пандемии коронавируса.

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