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Министр труда: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

11:42
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

В Москве объявлено об обязательной вакцинации

Работодатель может отстранить от работы без сохранения зарплаты своего сотрудника, если тот не прошёл вакцинацию. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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"Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - пояснил глава Минтруда.

В Москве в связи с неблагоприятной эпидобстановкой объявлена обязательная вакцинация 60% работников сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий общественного питания, клиентских организаций банков и транспорта.

Ранее юристы подтвердили законность соответствующего постановления главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации.

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