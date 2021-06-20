Министр труда: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

В Москве объявлено об обязательной вакцинации
Работодатель может отстранить от работы без сохранения зарплаты своего сотрудника, если тот не прошёл вакцинацию. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - пояснил глава Минтруда.
В Москве в связи с неблагоприятной эпидобстановкой объявлена обязательная вакцинация 60% работников сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий общественного питания, клиентских организаций банков и транспорта.
Ранее юристы подтвердили законность соответствующего постановления главного санитарного врача Москвы об обязательной вакцинации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram