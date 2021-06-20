Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны – главный приоритет

Член ОП прокомментировал итоги съезда "Единой России"

"Единая Россия" обязана ставить интересы каждого россиянина во главу угла. Это – суть предстоящей работы. Так прокомментировал итоги прошедшего в Москве партийного съезда член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

"Мы подошли к тому моменту развития, когда формирование социально ориентированной государственной политики для нас становится приоритетной задачей", - отметил он.

Крупнейшая в стране партия несёт особую ответственность за качество жизни людей. Она должна видеть и адекватно воспринимать критику, сказал Нифантьев.

Накануне, 19 июня в Москве прошёл XX съезд "Единой России". Президент Владимир Путин предложил на нём включить в первую пятёрку избирательного списка на предстоящих выборах в Госдуму главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелёву.

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