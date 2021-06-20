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Депутат Ирина Белых оценила включение Шойгу и Лаврова в список "Единой России"

13:26
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Это предложил сделать президент

Депутат Госдумы Ирина Белых отметила заслуги политиков, которых Владимир Путин предложил включить в первую пятёрку избирательного списка на предстоящих осенью парламентских выборах.
Путин назвал первую пятёрку списка "Единой России" на выборах в Думу

Она особо отметила вклад главы Минобороны Сергея Шойгу в сохранение исторической памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне и патриотические проекты, которые он курирует.

Говоря о заслугах главы министра иностранных дел, Белых напомнила о работе Сергея Лаврова по противодействию попыткам фальсифицировать историю.

Деятельность обоих министров – один из фундаментов, который в полной мере соответствует национальным интересам нашей страны, заключила депутат.

19 июня, выступая на съезде "Единой России", Владимир Путин предложил включить в первую пятёрку избирательного списка Сергея Шойгу, Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребёнка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелёву. Предложение президента было поддержано партийцами.

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