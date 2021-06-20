Юрист рассказал о возможности отстранения не желающих прививаться сотрудников

Работодатель имеет на это право

Юрист Михаил Барщевский разъяснил действия работодателей, если их подчинённые не вакцинируются от коронавируса. Речь идёт только о тех категориях работников, которые упомянуты в решениях столичных властей об обязательной вакцинации.

По мнению Барщевского, сотрудники сферы услуг, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. При этом сотрудников, имеющих противопоказания к прививкам, можно отстранить с сохранением двух третей зарплаты.

В интервью АГН "Москва" Барщевский подчеркнул, что предоставление поддельного сертификата о вакцинации может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Напомним, обязательная вакцинация 60% работников в Москве должна охватить сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства, предоставления услуг и общественный транспорт, предприятия общественного питания.

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