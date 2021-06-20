ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юрист рассказал о возможности отстранения не желающих прививаться сотрудников

14:21
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Работодатель имеет на это право

Юрист Михаил Барщевский разъяснил действия работодателей, если их подчинённые не вакцинируются от коронавируса. Речь идёт только о тех категориях работников, которые упомянуты в решениях столичных властей об обязательной вакцинации.
Министр труда: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

По мнению Барщевского, сотрудники сферы услуг, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. При этом сотрудников, имеющих противопоказания к прививкам, можно отстранить с сохранением двух третей зарплаты.

В интервью АГН "Москва" Барщевский подчеркнул, что предоставление поддельного сертификата о вакцинации может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Напомним, обязательная вакцинация 60% работников в Москве должна охватить сферы торговли и жилищно-коммунального хозяйства, предоставления услуг и общественный транспорт, предприятия общественного питания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Работник предприятия
Работник предприятия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.