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Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

14:03
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

О ней президент говорил на съезде "Единой России"

Медицинская реабилитация служит важнейшей частью здравоохранения, а её развитие улучшит качество жизни россиян. Об этом заявил академик РАН, глава Центра имени Димы Рогачёва Александр Румянцев, комментируя  выступление Владимира Путина на XX съезде "Единой России".
Доктор Румянцев: здравоохранение в Москве развивается в правильном направлении

Румянцев отметил, что в возглавляемом им центре уделяется много внимания реабилитации. Там готовы участвовать в разработке специальной программы для всей страны.

"Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни", - сказал врач.

Накануне, 19 июня, выступая на съезде "Единой России", президент Владимир Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом развития страны и обратил внимание на необходимость качественного развития системы медицинской реабилитации. Она поможет, в том числе, восстановиться людям, переболевшим коронавирусом.

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