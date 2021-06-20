Собянин поздравил столичных медиков с праздником

Он отметил их самоотверженную борьбу с коронавирусом
20 июня отмечается День медицинского работника. С праздником поздравил столичных медиков Сергей Собянин.
Он отметил профессионализм тех, кто уже больше года сражается с опасным вирусом. Результат этого самоотверженного труда - тысячи спасённых жизней.
По словам мэра, городские власти делают всё необходимое, чтобы московская система здравоохранения была одной из лучших в мире.
Среди приоритетов - качественная медицинская помощь, комфортные условия работы и достойная зарплата, сообщает "ТВ Центр".
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