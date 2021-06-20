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В Подмосковье перезахоронили воинов Великой Отечественной

16:01
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Их останки обнаружили поисковики

В Московской области перезахоронили воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Останки 134 красноармейцев обнаружили активисты общественной организации "Поисковое объединение "Рубеж".
Под Тверью перезахоронили останки бойцов Великой Отечественной

Торжественная церемония прошла на воинском мемориале в Можайском городском округе. Участники почтили память героев, возложили цветы и венки.

Благодаря архивным данным удалось установить имена 82 бойцов, а также разыскать родственников. Из разных регионов страны они приехали на церемонию, сообщает "ТВ Центр.

 

 

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Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
Церемония перезахоронения советских солдат
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