В Подмосковье перезахоронили воинов Великой Отечественной

Их останки обнаружили поисковики
В Московской области перезахоронили воинов, погибших в годы Великой Отечественной. Останки 134 красноармейцев обнаружили активисты общественной организации "Поисковое объединение "Рубеж".
Торжественная церемония прошла на воинском мемориале в Можайском городском округе. Участники почтили память героев, возложили цветы и венки.
Благодаря архивным данным удалось установить имена 82 бойцов, а также разыскать родственников. Из разных регионов страны они приехали на церемонию, сообщает "ТВ Центр.
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