Разработчик "Спутника V": Вакцина эффективна против всех штаммов вируса

В России циркулирует индийский вариант

Российская вакцина "Спутник V" способна защитить организм человека от всех штаммов коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал один из её разработчиков - директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он также предупредил россиян о том, что индийская мутация вируса намного злее первоначального, китайского штамма. Индийский вариант сокращает время перехода от лёгкой симптоматики к тяжёлым формам протекания заболевания.

В июне в России резко пошла вверх кривая заболеваемости коронавирусом. Учёные связывают это с приходом в нашу страну новых штаммов. Главным средством профилактики болезни является вакцина. Бесплатная массовая вакцинация проходит в России с января 2021 года. В гражданском обороте – четыре вакцины.

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