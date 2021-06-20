Молодая жена Петросяна похвасталась пляжными фото на Мальдивах

Татьяна Брухунова отдыхает с комфортом

Молодая жена Евгения Петросяна отдыхает на Мальдивах. У себя в соцсетях Татьяна Брухунова поделилась делится пляжными снимками.

Обычно супруга юмориста одевается сдержанно, не носит броских нарядов и не шокирует поклонников провокационными фото. Но отпуск есть отпуск и вдали от родины можно расслабиться, решила Татьяна.

Она сфотографировалась в коротком разноцветном платье и стильном костюме изо льна. Подписчики первым делом обратили внимание на белую кожу Брухуновой и дали ей совет – почаще использовать защитный крем. А то можно и сгореть на солнце с непривычки.

Около двух лет назад Евгений Петросян ушёл от Елены Степаненко к своей молодой помощнице. Его не смутила большая разница в возрасте более 40 лет. Пара долго скрывала свои отношения, но после появления на свет сына Вагана молодая мама часто публикует в соцсетях новые фотографии.

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