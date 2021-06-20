Умер журналист Анатолий Лысенко

Ему было 84 года

Не стало журналиста Анатолия Лысенко. Он умер на 85 году жизни, сообщил ТАСС его советник.

Лысенко впервые попал на телевидение в 1956 году. Всю свою жизнь и карьеру он связал с работой на телевидении. Сначала – в молодёжных программах, потом – на руководящих должностях.

Руководил популярной программой "Взгляд", которая во многом изменила как советское телевидение, так и атмосферу в стране.

С 2012 года Лысенко был генеральным директором "Общественного телевидения России".

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