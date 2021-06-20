Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны

Правозащитница прокомментировала итоги съезда "Единой России"

"Единая Россия" - единственная партия, которая провела праймериз и съезд, что говорит о её готовности к избирательной кампании по выборам в Госдуму. Об этом заявила член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

Она отметила, что озвученные на XX съезде планы имеют большое значение для России. В частности, правозащитница высоко оценила решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти изменения положительно скажутся на состоянии ЖКХ, уверена Разворотнева.

Также важно обеспечить россиянам качественное здравоохранение и образование, предоставить адресную помощь людям и развивать строительство дорог. Светлана Разворотнева считает, что предложенные инициативы соответствуют ожиданиям граждан.

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