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Светлана Разворотнева: Запланированные изменения положительно скажутся на состоянии жилищно-коммунальной сферы страны

15:34
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Правозащитница прокомментировала итоги съезда "Единой России"

"Единая Россия" - единственная партия, которая провела праймериз и съезд,  что говорит о её готовности к избирательной кампании по выборам в Госдуму. Об этом заявила член Общественной палаты Светлана Разворотнева.
Светлана Разворотнева поддержала вакцинацию в столице

Она отметила, что озвученные на XX съезде планы имеют большое значение для России. В частности, правозащитница высоко оценила решение о софинансировании из федерального бюджета проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры. Эти изменения положительно скажутся на состоянии ЖКХ, уверена Разворотнева.

Также важно обеспечить россиянам качественное здравоохранение и образование, предоставить адресную помощь людям и развивать строительство дорог. Светлана Разворотнева считает, что предложенные инициативы соответствуют ожиданиям граждан.

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