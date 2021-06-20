99-летний гроссмейстер Юрий Авербах госпитализирован с коронавирусом

Он помещён в реанимацию
Старейший в мире гроссмейстер Юрий Авербах госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом сообщается на странице FIDE в Facebook.
Известно, что Авербах находится в реанимации коронавирусного отделения 67-й больницы Москвы в тяжёлом состоянии, сообщает АГН "Москва".
Юрий Авербах не был шахматным профессионалом в привычном понимании, так как параллельно с участием в соревнованиях всегда учился и работал. По образованию он инженер, окончил МВТУ имени Баумана. Во времена СССР возглавлял Шахматную федерацию страны.
Авербах - автор классических фундаментальных исследований в области эндшпиля. Многие его книги переведены на иностранные языки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram