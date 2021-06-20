Роспотребнадзор предупредил об ускоренном распространении коронавируса

Это связано с малым числом привившихся

В России возможно ускорение темпов распространения коронавируса. Такой прогноз дали в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что единственным спасением может стать вакцинация достаточного числа людей.

В России мало вакцинированных и тех переболевших, у которых сохранились антитела, поэтому болезнь будет распространяться ещё быстрее, сказала в эфире телеканала "Россия-1" глава группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

В июне в России резко увеличилось число заразившихся коронавирусом. Учёные полагают, что это связано с приходом в нашу страну новых штаммов, в том числе, из Индии. Главным средством профилактики болезни является вакцина.

Бесплатная массовая вакцинация проходит в России с января 2021 года. В гражданском обороте – четыре вакцины, причём разработчик "Спутника V" заверил, что этот препарат эффективен при защите от любого штамма вируса.

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