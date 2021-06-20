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Роман Романенко поблагодарил медработников и волонтёров за самоотверженный труд в период пандемии

17:38
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Депутат вручил врачам благодарственные письма

Депутат Госдумы Роман Романенко поздравил врачей с Днём медицинского работника и вручил благодарственные письма председателю комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Ларисе Картавцевой и главврачу поликлиники №68 Наталье Кузенковой за многолетний самоотверженный труд.
Роман Романенко поддержал необходимость массовой вакцинации от COVID-19

Герой России отметил работу всех медиков во время пандемии. Романенко поблагодарил и волонтёров, которые в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ помогали доставлять продукты людям на самоизоляции.

Лариса Картавцева рассказала, что она с детства мечтала стать детским врачом. "Это большая ответственность, ведь малыш не может объяснить, что его беспокоит. В депутатской деятельности мною движет то же, что и в работе врачом - забота о людях", - сказала она.

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