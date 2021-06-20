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Байден после встречи с Путиным решил ввести новые санкции против России

18:37
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Белый дом готовит новый пакет рестрикций

Не прошло и недели после встречи в Женеве президентов России и США, а Белый дом готовит новые санкции против Москвы. Как заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтон продолжит вводить санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северный поток – 2".
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Как выразился представитель Белого дома, США готовы каждые 90 дней вводить санкции против российских организаций, таки или иначе связанных с прокладкой трубы.

Кроме того, США готовят новый пакет санкций по ситуации с Алексеем Навальным. "Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального. Мы готовим ещё один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", - заявил Салливан в эфире CNN.

После переговоров Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня многие эксперты полагали, что санкционная политика США в отношении России ослабнет. Но, похоже в Вашингтоне решили иначе. В администрации Байдена опасаются критики со стороны демократов в Конгрессе, которые настаивают на введении всё новых ограничений против России.

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