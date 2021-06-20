Собянин отметил талант и новаторство Анатолия Лысенко

Журналист скончался на 85 году жизни

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Анатолия Лысенко. Гендиректор Общественного телевидения России скончался 20 июня.

"Талант и новаторство, интеллигентность и целеустремленность, верность профессиональным и жизненным принципам помогли Анатолию Григорьевичу придать новый, живой формат молодёжному вещанию, сделать ТВ участником масштабных перемен в обществе и стране", - говорится в телеграмме мэра Москвы, текст которой опубликован на его официальном сайте.

Анатолию Лысенко было 84 года. Почти всю свою жизнь он посвятил работе на телевидении. Он руководил популярной программой "Взгляд", с 2012 года Лысенко возглавлял Общественное телевидение России.

В копилке его наград - звания "Заслуженный деятель искусств" и "Заслуженный журналист", ордена Почёта, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней.

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