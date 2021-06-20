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Улицы Красноярска ушли под воду после сильного ливня (видео)

19:14
  • воскресенье
  • 20 июня 2021

Затопило железнодорожный вокзал

Затопленные улицы и парковки, заблокированные автомобили на дорогах - такую картину вечером 20 июня можно было наблюдать в Красноярске, на который обрушился ливень с грозой. Жители в соцсетях сообщают, что стихия бушевала буквально полчаса, дождь шёл стеной, видимость на пике непогоды была нулевая.
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Проезжая часть в центре города превратилась в реку, транспорт поплыл. Не работают светофоры, есть перебои с электроснабжением города. На одной из улиц появился гейзер, а другую перекрыл селевой поток. На его пути оказался автомобиль, он тут же застрял в груде камней и жидкой грязи.

Подтоплены многие здания. Среди них - железнодорожный вокзал, Театр оперы и балета, а также кинотеатр, сообщает "ТВ Центр".

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