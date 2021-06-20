Астронавты вышли в открытый космос для установки солнечных батарей на МКС

Работают американец и француз

Американец Шейн Кимброу и француз Тома Песке вышли в открытый космос, снаружи американского сегмента Международной космической станции они установили панель одной из двух солнечных батарей, сообщает "ТВ Центр".

Они были доставлены на МКС грузовым кораблём Cargo Dragon в начале июня. Всего планируется смонтировать шесть таких панелей для генерации большего количества электроэнергии. Первую из них установили в минувший вторник, но развернуть её не удалось из-за проблем со скафандром у одного из астронавтов.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция. В её составе - россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

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