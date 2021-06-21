Стало известно, когда в России начнется спад заболеваемости COVID-19

Сейчас в стране наблюдается всплеск заболеваемости

В России пик заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть достигнут в течение ближайших трех недель, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он предположил, что спад следует ожидать не раньше, чем через два месяца. Специалист подчеркнул, что на этот раз коронавирус распространяется быстрее.

Для построения прогнозов Тавадян использовал карту страны, на которой регионы разделены на группы в зависимости от динамики распространения COVID-19. Зеленым цветом выделены области, где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный), светло-желтым – 0,9-1,0 (стабильный), оранжевым – 1,0-1,1 (удовлетворительный), красным – 1,1-1,2 (отрицательный - неудовлетворительный). Если индекс распространения R меньше единицы, распространение угасает, если больше – усиливается.

По словам эксперта, на сегодняшний день в "темно-красной" зоне находятся 13 регионов, а в "зеленой" остаются лишь два. При этом в ближайшее время ситуация может осложниться.

Тавадян отметил, что третья волна в России ожидалась весной, но график "сдвинулся". Теперь предполагается, что следующий всплеск придется на конец текущего года, передает РИА Новости.

"Однако, будет ли еще один всплеск - зависит от темпов вакцинации. Также сыграет роль число людей, которые уже переболели вирусом", - заключил эксперт.

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