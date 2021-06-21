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Новый штамм коронавируса обнаружен у десятков заболевших в Индии

08:29
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Предполагают, что он может снижать активность антител

Новая разновидность индийского штамма коронавируса обнаружена у 20 заболевших в штате Махараштра в Индии. Медики считают, что благодаря своим особенностям она может снижать активность антител. Образцы анализируют эксперты.
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Как сообщили телеканалу India TV в Управлении медицинского образования и исследований, штамм, получивший название "дельта плюс", обнаружен в Нави-Мумбаи, Палгаре и портовом городе Ратнагири. В последнем зафиксировано пять случаев заражения новым штаммом, при этом у двух инфицированных не было никаких симптомов.

Индийские власти создали зоны сдерживания для борьбы с распространением инфекции, районы, где обнаружили мутацию, заблокированы.

Об индийском штамме коронавируса B.1.617 известно с октября прошлого года. Считается, что его появление стало причиной второй волны пандемии в Индии. "Дельта плюс", или B.1.617.3 – уже третья разновидность этого штамма – причем, как утверждают индийские медики, впервые он был обнаружен в марте этого года в Европе. Новый подвид отличается наличием мутации в спайковом белке – как утверждают эксперты, это может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей, передает РИА Новости.

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