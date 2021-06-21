Посол России вернулся к работе в США

На сегодня у него запланированы встречи

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вернулся в США. Перед отлётом Антонов заявил журналистам, что настроен оптимистично, рассчитывает на выстраивание равноправных, прагматичных отношений с американскими коллегами.

Работа, как подчеркнул дипломат, предстоит большая, и Россия рассчитывает на подвижки. У Антонова уже запланированы встречи. Они начнутся в понедельник, передает "ТВ Центр".

В марте этого года российский посол был вызван на родину для консультаций после обострения отношений с Соединёнными Штатами. В апреле Москву покинул американский дипломат Джон Салливан. Ситуация изменилась после переговоров Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. По итогам встречи лидеры, в частности, договорились о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон.

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