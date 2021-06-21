Глава Ялты нашла плюс в затопивших город дождях

Дожди пополнили водохранилища Крыма

Водохранилища, питающие Ялту и окрестности, благодаря циклону накопили около 24,5 миллиона кубометров воды. Об этом рассказала глава города Янина Павленко на своей странице в инстаграме.

"Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 миллионов кубометров воды при годовой потребности Большой Ялты в 21 миллион. Хоть один позитив от сложной ситуации", - сказала Павленко.

Циклон обрушился на Крым в четверг. Подтоплено больше 360 домой. Из-за разгула стихи больше всего пострадали Керчь и Ялта. Погиб один человек, пострадали более 40. В Ялте было нарушено электро- и водоснабжение, а также движение транспорта.

В настоящее время вода из Ялты ушла. На восстановление города после потопа власти Крыма выделили почти 60 миллионов рублей.

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