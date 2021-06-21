"Жара, как в пустыне": Вильфанд дал прогноз на неделю

Жара немного отступит к выходным

К середине текущей недели температура воздуха в центре Европейской части России поднимется до +36 градусов, но, начиная с четверга, жара может немного спасть. При этом на северо-западе Европейской части страны температурная аномалия задержится минимум на неделю, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Воздух будет трансформироваться: прогреваться и прогреваться… до четверга включительно. Температура будет повышаться все больше и больше: облаков нет, солнце насыщено энергией… Точно такая же погода в пустынях, сейчас у нас как в пустыне. В понедельник — 31-33 градуса, во вторник — 31-35 градусов, в среду — 34-36 градусов", - рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, к концу рабочей недели действующий антициклон сместится, и Центральный федеральный округ попадет в его теплую часть. Из-за этого в пятницу ожидается облачная погода и температура +29-34 градуса, передает РИА Новости.

Синоптик добавил, что жара останется в Ленинградской, Калининградской, Псковской и Новгородской областях. "В этих четырех областях сильная жара, температура до 35-37 градусов. Это будет продолжаться, по крайней мере, до среды включительно", - резюмировал Вильфанд.

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