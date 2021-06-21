В Кремле подтвердили дату "Прямой линии" с Владимиром Путиным

Задать вопрос может каждый россиянин

"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным пройдет 30 июня. Программа начнется в полдень по московскому времени. Каждый россиянин сможет задать свой вопрос российскому лидеру.

Как сообщили в пресс-службе президента, транслировать "Прямую линию" с Путиным будут телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В сообщении отмечается, что глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан страны, в свободном режиме.

Вопросы начали принимать в 12:00 20 июня, задать их можно будет вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Также можно воспользоваться специальным мобильным приложением "Москва - Путину". Принимают вопросы и на сайте программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40.

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