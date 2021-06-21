В Роспотребнадзоре напомнили о сокращении рабочего дня в жару

Работать в жару следует при соблюдении ряда условий

Эксперты Роспотребнадзора советуют на час сократить рабочий день, если температура воздуха в помещении превышает 28,5 градусов.

Специалисты отметили, что при повышении температуры до 29 градусов необходимо сокращать рабочее время на два часа, а при 30,5 градуса - на четыре часа. При работе на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно трудиться не более 20 минут, затем следует устроить десятиминутный перерыв в охлаждаемом помещении. В общей сложности находиться на улице в жару не следует дольше четырех-пяти часов, если речь идет о работниках в специальной одежде, защищающей от теплового излучения. Для тех, у кого такой одежды нет - полтора-два часа.

В ведомстве добавили, что работа в жару (температура воздуха выше 32,5 градуса) считается опасной, а потому стоит изменить распорядок дня и перенести работы на утро или вечер. Допускать к работе на жаре рекомендуется сотрудников в возрасте от 25 до 40 лет, передает РИА Новости.

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