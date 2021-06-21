ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число новых случаев COVID-19 в мире превысило 178 миллионов

09:26
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Количество жертв приблизилось к 4 миллионам

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире за последние сутки превысило 178 миллионов. Новые данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Новый штамм коронавируса обнаружен у десятков заболевших в Индии

По информации, полученной экспертами к утру 21 июня, количество заражений коронавирусом в мире составило 178 433 920. Число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 864 731.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса по-прежнему Соединенные Штаты – там зарегистрировано 33 541887 инфицированных, сообщает американский университет. Следом идет Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 881772. В Бразилии, которая на третьем месте, заболели коронавирусом 17 927 928 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.