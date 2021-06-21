Число новых случаев COVID-19 в мире превысило 178 миллионов

Количество жертв приблизилось к 4 миллионам

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире за последние сутки превысило 178 миллионов. Новые данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами к утру 21 июня, количество заражений коронавирусом в мире составило 178 433 920. Число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 864 731.

На первом месте по числу выявленных случаев коронавируса по-прежнему Соединенные Штаты – там зарегистрировано 33 541887 инфицированных, сообщает американский университет. Следом идет Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 881772. В Бразилии, которая на третьем месте, заболели коронавирусом 17 927 928 человек.

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