"Легкие промывают": представитель MакSим рассказала о ее самочувствии

Коронавирус у артистки не выявили
Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, продолжает оставаться в искусственной коме. О состоянии 38-летней исполнительницы рассказала ее пиар-менеджер Яна Богушевская.
"Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают", - сообщила Богушевская в беседе со "Звездой".
Ранее стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Врачи были вынуждены ввести певицу в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Отмечается, что тест Абросимовой на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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