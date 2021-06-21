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Набиуллина назвала последствия раздачи денег россиянам

09:24
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Глава Центробанка уверена, что раздача денег не ускорит рост экономики

Раздача денег населению не разгонит экономику, а только ускорит инфляцию. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что денежно-кредитная политика влияет только на спрос в экономике.

"Это, кстати, и ответ на вопрос о том, почему бы ради роста экономики не напечатать и не раздать всем денег. Спрос вырастет, а предложение нет, и будет только рост инфляции вместо роста экономики", — рассказала Набиуллина в интервью "Комсомольской правде".

Глава Банка России также считает, что снижение ключевой ставки до нулевых значений приведет к резкому росту инфляции. По ее мнению, цифры были бы двузначными. При таком сценарии произойдет сразу несколько негативных событий.

"Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие. Потому что для этого очень важна предсказуемость на долгосрочную перспективу", - сказала Набиуллина.

Отвечая на вопрос, почему такого не происходит в развитых странах, где ключевая ставка стремится к нулю, глава ЦБ заявила, что там инфляционные ожидания населения и бизнеса "заякорены", они привыкли, что цены не растут. В связи с этим в кризис "никто не бежит в магазины". Тем не менее, считает Набиуллина, при росте инфляции эти страны тоже начнут повышать ставки.

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
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