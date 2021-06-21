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Принц Чарльз намерен лишить своего внука титула

09:50
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Так он хочет сэкономить деньги налогоплательщиков

Принц Чарльз, который станет королем Великобритании после смерти Елизаветы II,  намерен лишить своего внука Арчи титула принца. Таким образом он рассчитывает сократить расходы налогоплательщиков.

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Отмечается, что под "урезание бюджета" могут попасть не только дети принца Гарри и Меган Маркл, но и другие дети наследников британского престола.

Официально ситуацию стороны еще не прокомментировали, но, по словам источников, принца Гарри и Меган Маркл возмутило подобное решение. В результате отношения между ними и королевской семьей испортились еще больше, передает The Mirror.

Ранее британцы уже выступали за лишение титулов детей Меган Маркл и принца Гарри, в Сети даже появилась соответствующая петиция. По мнению британцев, герцог Сассекский и его супруга вредят имиджу страны и королевской семьи.

Весной прошлого года принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя обязанности членов королевской семьи – они решили переехать в Америку и заняться там предпринимательством. Затем герцог и герцогиня Сассекские сделали ряд негативных комментариев относительно британской монархии, чем ухудшили отношения с престолом.

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