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Наталья Сергунина: Более 38 тыс. юных москвичей занимаются добровольческой деятельностью

09:54
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Ребят объединяет желание помогать другим

В Москве более 38 тысяч подростков занимаются добровольческой деятельностью. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, юные волонтеры с начала года участвовали в 43 программах и акциях.

"Среди них - "Поздравь ветерана", "Накорми друга" и "Весенняя неделя добра", а также серия мероприятий "Семь лет добрых дел" ко дню рождения "Мосволонтера". История вступления в ряды добровольцев у каждого из ребят своя, но объединяет их одно - желание помогать другим, делая мир добрее", - сообщила Сергунина.

На сайте ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрировано около 13 тысяч ребят старше 14 лет. В прошлом году с их участием прошло 54 мероприятия.

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