"Собирала челюсть с пола": Подольская со скандалом уволила няню сына

Она поставила под сомнение авторитет певицы

Певица Наталья Подольская рассказала поклонникам о происшествии, после которого "собирала челюсть с пола". Звезде пришлось уволить няню своего младшего сына Ивана – женщина не признавала авторитета артистки.

По словам Подольской, она сделала няне замечание и попросила исправить ситуацию. Певица напомнила женщине, что это она у нее работает, а не наоборот. В ответ няня решила убедить Подольскую, что дело обстоит не так, и они с певицей сотрудничают.

"Я, конечно, обалдела и полезла в интернет уточнить формулировку. Я всегда так делаю, когда собираю челюсть с пола. […] На семейном совете мы все сошлись во мнении, что в данный момент жизни наш работодатель — это, конечно, Иван. Но его мама (скромная я) пока решает все вопросы его жизнедеятельности", - заявила Подольская.

Артистка также сравнила взаимодействие мам и нянь с отношениями "водитель-пешеход".

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. В 2015 году певица родила мужу сына Артемия, а в прошлом году артисты стали родителями еще одного ребенка – Вани.

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