Минобороны направит в регионы выездные комиссии для отбора кандидатов в военные вузы

Абитуриентам не придется выезжать для поступления

Минобороны из-за пандемии внесло изменения в привычный порядок поступления в высшие военные учебные заведения. Абитуриентам не придется покидать регион своего проживания – к ним направят специальные выездные группы.

"В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - сообщили в военном ведомстве.

В составе групп - представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке. Желающим поступить в высшее военное учебное заведение следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram