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Минобороны направит в регионы выездные комиссии для отбора кандидатов в военные вузы

09:56
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Абитуриентам не придется выезжать для поступления

Минобороны из-за пандемии внесло изменения в привычный порядок поступления в высшие военные учебные заведения. Абитуриентам не придется покидать регион своего проживания – к ним направят специальные выездные группы.
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"В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - сообщили в военном ведомстве.

В составе групп - представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке. Желающим поступить в высшее военное учебное заведение следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации. Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля, передает "Интерфакс".

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