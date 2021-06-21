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Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили

10:54
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Такой симптом встречается не у всех

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на запах гнили. О том, почему это происходит, рассказал отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

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Врач объяснил, что коронавирус способен вызывать ринит, который провоцирует воспаление гайморовых пазух. "Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. <...> Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем", - сказал Зайцев.

Он подчеркнул, что со временем запах постепенно исчезнет – когда отверстие очищается. Также Зайцев посоветовал тем, кто обнаружил у себя подобный симптом, обратиться за консультацией к врачу, передает URA.RU.

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