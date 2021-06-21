Врач объяснил, почему переболевшие COVID-19 чувствуют запах гнили

Такой симптом встречается не у всех

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на запах гнили. О том, почему это происходит, рассказал отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Врач объяснил, что коронавирус способен вызывать ринит, который провоцирует воспаление гайморовых пазух. "Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. <...> Отверстие вскрывается, и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем", - сказал Зайцев.

Он подчеркнул, что со временем запах постепенно исчезнет – когда отверстие очищается. Также Зайцев посоветовал тем, кто обнаружил у себя подобный симптом, обратиться за консультацией к врачу, передает URA.RU.

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