Москвичам посоветовали защищаться от комаров чесноком и лавандой

В этом году кровопийцы очень злые

Специалисты Мосприроды посоветовали жителям Москвы и Подмосковья использовать экологичные средства для защиты от комаров.

Лучше всего от кровососущих помогают измельченный чеснок, эфирные масла лаванды и эвкалипта. Эти средства избавят от насекомых как минимум на 10 часов. Не переносят комары запах сушеных трав.

"Запах сушеной ромашки или мяты воздействует на нервную систему насекомых, и они надолго исчезнут из вашего жилища", - сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

В Мосприроде подчеркнули, что в Москве и Подмосковье комары не переносят опасные заболевания, поэтому опасаться их укусов не стоит. Осторожными нужно быть только аллергикам, поскольку укус комара может вызвать реакцию.

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