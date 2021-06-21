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Московские власти продлили "оранжевый" уровень погодной опасности

10:39
  • понедельник
  • 21 июня 2021

Он будет действовать до вечера вторника

"Оранжевый" уровень погодной опасности, введенный московскими властями накануне, будет действовать как минимум до 23:00 22 июня. По данным синоптиков, аномальная жара сохранится в московском регионе до конца недели.
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Метеорологи ожидают новых температурных рекордов. Дневные показания близки к абсолютным максимумам за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха в Москве 20 июня достигала плюс 31 - до рекорда, установленного 20 июня 1956 года, не хватило десятой доли градуса.

21 июня в Москве ожидается до плюс 33 градусов. Во вторник столбики термометров поднимутся до 35, а в среду - до 36. Врачи не рекомендуют находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня, передает "Интерфакс".

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