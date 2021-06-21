Поклонники Тодоренко раскритиковали ее новый клип

Сама звезда в восторге от своего творения

Регина Тодоренко недавно выпустила клип на песню "Ромчик" и решила обсудить с поклонниками в Сети свой успех. Однако вместо восторженных отзывов звезда получила волну критики.

Новый клип занял место среди трендов YouTube и набрал почти 2 миллиона просмотров. Тодоренко осталась довольна результатом своих стараний.

"Клип "Ромчик" разрывает! Как же я счастлива, что вы оценили эту веселую дурашливую песню! Пусть она радует вас все лето", - заявила телеведущая в Instagram.

Однако подписчики Тодоренко оказались недовольны ее творчеством. "Вы комментарии-то видели? А количество дизлайков?", "Сделали дичь какую-то", "Обидно за вас, кто вам ее навязал. Не дурашливая, а дурацкая, к сожалению, дешевка", - считают комментаторы.

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