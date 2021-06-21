От Крыма до Сибири: на российские регионы обрушились ливни

Подтоплены сотни домов

Затоплены дороги, дома, повреждены автомобили. В Ялте устраняют последствия сильнейших ливней. На помощь сегодня прибудут военные, а для поддержки пострадавших местные власти выделили почти 60 миллионов рублей. Непогода испытала на прочность и жителей Красноярска. Обрушившийся накануне ливень всего за час парализовал движение в городе.

На Красноярск обрушился кратковременный, но очень мощный тропический ливень. Улицы ушли под воду, стоки моментально забились мусором и сломанными ветками. С последствиями разгулявшейся стихии не могут справиться вот уже почти сутки.

Вода везде – на дорогах, в магазинах, даже в общественном транспорте. Форсировать подтопленные участки рискуют далеко не все владельцы высоких внедорожников. Некоторые автомобилисты и вовсе побросали свои утонувшие машины до момента, пока вода не спадёт. Потоками смыло даже мачты городского освещения, часть домов в городе осталась без света. На одну из улиц сошёл грязевой оползень.

С похожими проблемами столкнулись и жители Амурской области. Деревни и сёла затопило выше, чем на метр. Сотрудники МЧС на моторных лодках спасают домашних животных, оставшихся на приусадебных участках. Кошек и даже собак приходилось снимать с крыш домов. Из-за проливных дождей отрезанными от большой земли оказались восемь населенных пунктов. На помощь местным спасателям направлено подкрепление из Хабаровска.

До сих пор устраняют последствия разгула стихии и в Крыму. В Ялте по-прежнему по улицам города бегут стремительные реки. Проезжая часть завалена глиной с гор, поломанными ветками и мусором. Власти Крыма выделили пострадавшим от потопа в Ялте почти 60 миллионов рублей. Возмещается ущерб владельцам повреждённых автомобилей, домов, а также хозяевам магазинов, кафе и ресторанов, чьи заведения в прямом смысле слова смыло в море.

В результате ливней и мощного паводка один человек погиб, более 20 пострадали. В Ялте действует режим чрезвычайной ситуации. До особого распоряжения закрыты пляжи. Купаться можно будет, когда проведут очистку и дезинфекцию, а также проверят в лаборатории пробы воды и грунта. Сегодня утром восстановили водоснабжение в большинстве домов и социальных объектов.

В Керчи последствия подтоплений помогают ликвидировать военные. В мэрии Ялты сообщили: после обрушившегося циклона в водохранилищах удалось накопить 24,5 миллиона кубометров воды, это превышает годовую потребность региона.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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