Африканский зной: температура воздуха в Москве повысится до +36

Жаркая погода продержится в Москве до выходных

В Европейской части России прогнозируют так называемый африканский зной и сразу несколько температурных рекордов. Сегодня в Москве воздух прогреется до 33 градусов. Это максимум за последние 65 лет.

В среду столбики термометров поднимутся до 36. Это почти на 15 градусов выше климатический нормы. Последний раз такие показатели фиксировали в 1901 году.

Аномально жаркая и безветренная погода продержится до конца недели. Не стоит ждать и осадков, небольшой дождь пойдёт только в выходные.

В столичном регионе продолжает действовать предпоследний, "оранжевый" уровень опасности. В МЧС рекомендуют избегать перегрева, носить головные уборы и пить больше воды.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram